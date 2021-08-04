Экс-президент Украины назвал свою самую большую ошибку

Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал своей самой большой ошибкой то, что он верил России. Об этом он заявил в опубликованном интервью интернет-изданию «Левый берег».

Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Я знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда ещё не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец, — сказал Кравчук.

По словам бывшего президента, когда он строил «независимую Украину», больше всего ему в этом «мешала» Россия. Он был убеждён, что Россия будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними». Но она «осталась такой, какой была».

Ранее Кравчук заявил, что президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо провести совместную встречу. По его мнению, отношения Москвы и Киева смогут измениться, если переговоры пройдут на равных. Кравчук считает, что российская сторона должна рассматривать Киев как партнёра и вести нормальные отношения не с позиции силы. Если же российский лидер будет поучать или наставлять коллегу, то результата не будет.