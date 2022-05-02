Экс-премьера Пакистана обвинили в богохульстве

Имран Хан / Фото u-f.ru

Бывшему главе правительства Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве в связи с акцией против нового премьер-министра страны Шехбаза Шарифа. Хану грозит наказание вплоть до смертной казни, сообщает издание Dawn.

Полиция провинции Пенджаб возбудила уголовное дело в отношении Хана и 150 его сторонников, в числе которых ряд бывших членов правительства. Основанием для этого послужило заявление некоего Мухаммада Наима.

В нём говорится, что Хан и его сторонники участвовали в акции против нового премьера Шарифа во время его визита в Саудовскую Аравию. Во время посещения последним мечети в Медине, то есть святом для мусульман месте, участники акции выкрикивали лозунги против него. Они называли Шарифа вором и предателем, а также использовали нецензурные выражения в адрес как премьера Пакистана, так и и членов делегации страны.

Экс-премьер и члены его партии заявили о непричастности к инциденту. Обвинения в свой адрес они назвали атакой со стороны новых властей.

Правительство Пакистана было распущено в начале апреля, но Хан продолжал исполнять обязанности премьера до 10 числа, пока парламент не проголосовал за вотум недоверия ему. Оппозиция требовала отставки Хана из-за нестабильной экономической ситуации в Пакистане. Ещё одним основанием послужили обвинения в адрес премьера в коррупции.