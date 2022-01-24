Экономист спрогнозировал реакцию Великобритании на любые действия России

Великобритания будет равнодушна к любым действиям России, которые не влияют на рынок газа, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов «ПолитРоссии». Он считает, что в Лондоне понимают риски резкого подорожания энергоресурсов. Великобритания отстранится от конфликта России и Украины, потому что вводить санкции по примеру США слишком рискованно, предположил экономист.

Беспокойство британцев означает, что они будут равнодушно смотреть на любые действия России, лишь бы только не было нарушений на рынке газа, которые приведут к убийственной ситуации для британской экономики. Остальное их беспокоит чисто на символическом уровне, и это ограничится громкими дипломатическими заявлениями. Даже если с точки зрения Запада произойдёт «агрессия России» в ответ на действия украинских войск, то это Лондону будет безразлично, — сказал Колташов.

Ранее правительственные чиновники Великобритании выразили опасение, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия». Если Запад введёт санкции из-за эскалации на Украине, Москва сократит поставки газа в Европу.

Тем временем цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 27 декабря 2021 года поднялась выше $1100 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала торгового дня составил 19,4%.