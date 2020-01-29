Британский спортсмен-экстремал, посол доброй воли программы ООН Льюис Пью объяснил механизм таяния ледников в Антарктиде.
По его словам, на поверхности ледника находятся озёра, образованные в результате потепления. Вода проходит сквозь ледник через трещины, действуя как смазочный материал. После этого ледяная глыба сползает,
Пью подчеркнул, что граница ледников с каждым годом уходит выше в горы из-за уменьшения в Арктике морского льда. По его словам, наибольшие изменения зафиксированы в приполярных областях Земли.
Ранее российский полярник Валерий Лукин рассказал, что больше всего глобальное потепление влияет на Западную Антарктиду, где ледяной щит всегда был тоньше. Из-за этого в этом районе наблюдается отступление ледников. При этом Восточная Антарктида подвержена потеплению в меньшей степени, сообщает NEWS.ru.
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