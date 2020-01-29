https://static.news.ru/photo/311da25a-42a4-11ea-94fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Британский спортсмен-экстремал, посол доброй воли программы ООН Льюис Пью объяснил механизм таяния ледников в Антарктиде.

По его словам, на поверхности ледника находятся озёра, образованные в результате потепления. Вода проходит сквозь ледник через трещины, действуя как смазочный материал. После этого ледяная глыба сползает, передаёт РИА Новости.

Пью подчеркнул, что граница ледников с каждым годом уходит выше в горы из-за уменьшения в Арктике морского льда. По его словам, наибольшие изменения зафиксированы в приполярных областях Земли.

Ранее российский полярник Валерий Лукин рассказал, что больше всего глобальное потепление влияет на Западную Антарктиду, где ледяной щит всегда был тоньше. Из-за этого в этом районе наблюдается отступление ледников. При этом Восточная Антарктида подвержена потеплению в меньшей степени, сообщает NEWS.ru.