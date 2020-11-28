Единый день голосования стартовал в Приднестровье

https://static.news.ru/photo/55fec18a-320e-11eb-b9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Выборы в Верховный совет (парламент) начались в Приднестровье в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Работают 266 избирательных участков.

На 33 депутатских мандата претендуют 45 зарегистрированных кандидатов, 32 из которых являются действующими депутатами парламента. Также 776 кандидатов на 640 мест баллотируются в сельские и поселковые советы народных депутатов, в городские и районные — 254 человека на 187 мест, передаёт ТАСС.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к жителям республики с призывом принять участие в выборах, соблюдая при этом все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Сложное время, но тем не менее формировать законодательную и представительную власть необходимо, — подчеркнул Красносельский.

Как писал NEWS.ru, планы избранного президента Молдавии Майи Санду добиться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу. Она подчеркнула, что за те 25 лет, что в регионе находятся российские миротворцы, сохраняется стабильность и не проливается кровь.