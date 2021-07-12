Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Лондоне с оппозиционным белорусским политиком Светланой Тихановской. Об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи Джонсон выразил поддержку демократии и белорусскому народу.

Мы на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете, — отметил премьер Великобритании.

Ранее сообщалось, что 28 июля президент США Джо Байден провёл встречу с Тихановской в Белом доме. Глава белорусской оппозиции заявила, что суверенитет республики не подлежит торгу и обсуждению. Она считает, что любые сделки, которые подписал «нелегитимный режим» Александра Лукашенко, не подлежат обсуждению и торгу. Оппозиционер также высказалась за включение кризиса в Белоруссии в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Подсчёт голосов показал, что за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированы, и вывела на улицы людей. Протестные акции сопровождались столкновениями с силовиками. Выборы в стране не признали страны Запада.