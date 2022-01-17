Двоих мужчин с оружием задержали в Алма-Ате

Двое мужчин с оружием задержаны в центре казахстанской Алма-Аты, сообщили в полиции республики. Как сообщается на ведомственном сайте Министерства внутренних дел республики, их подозревают в ограблении оружейных магазинов. У них изъяли два нарезных охотничьих ружья.

По одной из рабочих версий, 38- и 35-летние мужчины – активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники Управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в по факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемые взяты под стражу.

Ранее МВД Казахстана распространило в Сети новые видеозаписи нападений протестующих в Алма-Ате на сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обеспечить порядок во время беспорядков. На видео видно, что протестующие ломали полицейские щиты, кидали фаеры и дрались. Некоторые из них прорывали заграждения и большой толпой набрасывались на стражей порядка. На одном из кадров видно, как двое погромщиков удерживают мужчину посреди площади и пытаются его ударить.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Тем не менее протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, из-за чего власти ввели режим ЧС.