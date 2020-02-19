https://static.news.ru/photo/935b9c26-530f-11ea-98de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Ирана заявило, что предварительные анализы свидетельствуют о двух вероятных случаях заражения коронавирусом COVID-2019.

Оба пациента находились в городе Кум, их изолировали от общества. С целью подтверждения диагноза были проведены дополнительные исследования, о результатах которых власти сообщат населению по мере их готовности, уточняет IRNA.

Ранее учёные из Китая, где началась вспышка вируса нового типа, заявили, что пик эпидемии прошёл. По их данным, на сегодняшний день у большинства заражённых COVID-19 наблюдаются лишь лёгкие симптомы. Риск для жизни коронавирус представляет лишь в сочетании с другими заболеваниями, писал NEWS.ru.