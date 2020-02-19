Министерство здравоохранения Ирана заявило, что предварительные анализы свидетельствуют о двух вероятных случаях заражения коронавирусом COVID-2019.
Оба пациента находились в городе Кум, их изолировали от общества. С целью подтверждения диагноза были проведены дополнительные исследования, о результатах которых власти сообщат населению по мере их готовности,
Ранее учёные из Китая, где началась вспышка вируса нового типа, заявили, что пик эпидемии прошёл. По их данным, на сегодняшний день у большинства заражённых COVID-19 наблюдаются лишь лёгкие симптомы. Риск для жизни коронавирус представляет лишь в сочетании с другими заболеваниями, писал NEWS.ru.
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