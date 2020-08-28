Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем

https://static.news.ru/photo/45ba0e5c-e9c4-11ea-9207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно данным пресс-службы центра, 28 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря заметили приближающийся к госгранице страны воздушную цель. Для её опознания в воздух были подняты два истребителя Су-27, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Они приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как B-52H ВВС США. После разворота американского бомбардировщика от границы российские самолёты вернулись на аэродром базирования.

В центре также отметили, что весь полёт Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что два российских военных самолёта, предположительно противолодочные Ил-38, вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. Инцидент произошёл примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула.