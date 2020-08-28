СМИ: военные самолёты РФ вошли в защитное небо Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/39e45cc8-e9b4-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Ил-38 Фото: mil.ru

Два российских военных самолёта, предположительно противолодочные Ил-38, вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. Инцидент произошёл примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула.

Об этом сообщает Yonhap. Агентство отмечает, что российские самолёты находились в защитной зоне около получаса. В воздух поднялись истребители корейских ВВС, которые пытались оттеснить Ил-38. При этом границы Южной Кореи российские самолёты не нарушили. Инцидент случился в последний день южнокорейских учений, совместных с армией США.

Россия не признаёт зоны опознавания ПВО, которые ряд стран установили в одностороннем порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 августа Южная Корея обвинила Россию в нарушении своей односторонней зоны опознавания ПВО. В оборонном ведомстве страны заявили, что инцидент произошёл в Японском море с участием шести российских военных самолётов, в том числе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Местные военные называли это возможным ответом на недавний полёт шести американских стратегических бомбардировщиков у берегов Южной Кореи и Японии.