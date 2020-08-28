СМИ: военные самолёты РФ вошли в защитное небо Южной Кореи

Два российских военных самолёта, предположительно противолодочные Ил-38, вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. Инцидент произошёл примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула.
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Россия не признаёт зоны опознавания ПВО, которые ряд стран установили в одностороннем порядке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 августа Южная Корея обвинила Россию в нарушении своей односторонней зоны опознавания ПВО. В оборонном ведомстве страны заявили, что инцидент произошёл в Японском море с участием шести российских военных самолётов, в том числе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Местные военные называли это возможным ответом на недавний полёт шести американских стратегических бомбардировщиков у берегов Южной Кореи и Японии.
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