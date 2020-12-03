Два тела нашли на американской военной базе

https://static.news.ru/photo/2d70b57a-3605-11eb-91ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fish Cop/wikimedia.org

Тела двух человек обнаружили на территории военной базы США Форт-Брэгг. Объект находится в штате Северная Каролина. На данный момент информация о связи покойных с армией отсутствует.

Однако известно, что смерть граждан не имеет отношения к проходящим манёврам в регионе. Командование спецрасследований сухопутных войск начало разбирательство, пишет газета Stars and Stripes.

Форт-Брэгг — военная база США, находится рядом с городом Фейетвилл. Названа в честь генерала Конфедерации Брэкстона Брэгга.

Похожий инцидент произошёл в США в августе 2020 года, когда нашли мёртвым пропавшего 23-летнего сержанта Элдера Фернандеса. Он стал восьмым погибшим по неизвестным причинам за полгода из числа служивших на базе Форт-Худ (штат Техас). Покойный активно обсуждал проблему о сексуальном насилии со стороны одного из офицеров.

Накануне украинский военный избил и поджёг сослуживца. Злоумышленник задержан, сообщили в офисе генпрокурора. Инцидент произошёл в Донецкой области. По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанёс телесные повреждения своему сослуживцу и ограбил его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гарнизонный военный суд в Чите продолжает рассматривать дело рядового Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в расстреле сослуживцев. 24 ноября инстанция допросила свидетеля, который находился в части вместе с фигурантом. Мужчина, работающий водителем, рассказал об угрозах, которые Шамсутдинов получал от офицера за невыполнение приказа.