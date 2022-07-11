Душ Сантуш — от коммуниста к капиталисту Как африканский лидер остался вне идеологий

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Жозе Эдуарду душ Сантуш

Смерть Жозе Эдуарду душ Сантуша, бывшего президентом Анголы 38 лет, для России не стала малозначимым событием, слишком тесны были связи покойного с нашей страной. Политик скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни в клинике Текнон в Барселоне.

Ангола являлась самой богатой португальской колонией, помимо развитого плантационного хозяйства, там имелась развитая добыча нефти и алмазов. В страну переселилось несколько сотен тысяч жителей метрополии. Однако ветры перемен пронеслись и над Анголой. Поскольку португальский диктатор Салазар не собирался предоставлять ей независимость, возникло освободительное движение, с самого начала расколотое на враждебные партии. Молодой душ Сантуш примкнул к марксистской МПЛА, ориентированной на СССР. Как бонус — он выиграл обучение в нефтяном институте в Баку с 1963 по 1969 год. Нефтяником он не стал, а стал профессиональным революционером. Вторым важным следствием обучения в Советском Союзе оказалась его женитьба на русской женщине Татьяне. Для советской девушки из провинции брак с африканцем представлялся продвижением по социальной лестнице. Цвет кожи не играл никакого значения, расизмом советские русские люди не страдали. «Детей фестивалей», как их называли, оставалось в СССР на память об обучении в нем прогрессивных студентов из третьего мира немало.

Впрочем, душ Сантуш свою дочь Изабель, в отличие от многих сокурсников, в Союзе не оставил. В будущем она стала самой богатой женщиной Анголы, первой африканской миллиардершей, обнаружив в себе недюжинные предпринимательские таланты. Хотя ее мать с отцом и рассталась (переехав в Лондон, а не вернувшись в «совок», чем подтвердила удачность своего матримониального выбора, несмотря на распавшийся брак), душ Сантуш дочь опекал, в чем, возможно, и таился секрет ее коммерческих успехов. Правда, после ухода его в отставку активы Изабели были заморожены. Этим ее судьба напомнила участь другой президентской дочери — Гульнары Каримовой. Любопытно, что замуж Изабель, будучи сама мулаткой, вышла тоже за мулата, хотя и из Конго. В самой Анголе ее светлая кожа внимания не привлекала — мулаты составляют немалую прослойку городского населения, наследие колониального прошлого.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Изабель Жозе душ Сантуш

Как и почти во всей Африке «освобождение от колониализма» в 1975 означало для Анголы страшную трагедию. До того партизаны вполне успешно блокировались португальскими войсками и были еле заметны. Но когда Салазара свергли и войска вывели, моментально началась гражданская война между тремя основными группировками. Победителем вышла МПЛА — при помощи советского оружия и кубинских войск. Однако в провинции УНИТА Жонаса Савимби, опиравшегося на ЮАР и США, продолжила партизанскую деятельность. Иногда вторгались и войска собственно ЮАР. Все португальские колонисты — плантаторы, врачи, учителя, инженеры — бежали. Страна погрузилась в кровавый хаос и нищету.

Душ Сантуш играл в событиях ключевую роль, став в 1975-м министром иностранных дел, а в 1979-м — президентом страны. В то время через Анголу прошли почти 11 тысяч советских военных советников. Так что события там воспринимались в Союзе не как нечто абстрактное. Наши «ангольцы» впоследствии составили сплоченную и влиятельную группировку. К ней, в частности, принадлежит миллиардер и бывший тульский губернатор Владимир Груздев, который подтягивал к себе соратников по ангольской войне, таких как его первый зам Юрий Андрианов.

Когда Михаил Горбачев начал перестройку, советская помощь постепенно закончилась и кубинские войска были выведены, душ Сантуш показал себя очень гибким и дальновидным политиком. Он отказался от марксизма-ленинизма, взял курс на возврат к рынку и частной собственности. Результаты не замедлили сказаться — ангольская экономика стала одной из самых динамично развивающихся в Африке и мире. Кстати, на 90-е годы пришелся скандал с урегулированием ангольского долга России при посредничестве Аркадия Гайдамака и участии замминистра финансов Андрея Вавилова.

С политикой было сложнее, Савимби не признал свой проигрыш на выборах в 1992-м и возобновил гражданскую войну. Но теперь, когда холодная война закончилась, СССР распался, а в ЮАР к власти пришли черные, его влиятельные игроки более не поддерживали. Поэтому, когда Савимби погиб в бою в 2002 году, боевые действия прекратились. К тому времени УНИТА контролировала лишь малую часть ангольской территории. Наследники Савимби согласились стать парламентской партией, младшим партнером МПЛА, которую по-прежнему возглавлял душ Сантуш. Фактически с начала 90-х Ангола является страной, где правящая партия не отдает власть и оппозиция может рассчитывать только на представительство в парламенте.

Такой однопартийный режим, как известно из истории, с одной стороны, помогает экономическому развитию, обеспечивая стабильность, с другой — порождает всяческие злоупотребления и коррупцию. В Анголе хватало и того, и другого. Плодами прогресса пользовалась в первую очередь верхушка, приближенная к власти, а миллионы людей продолжали жить очень бедно. Под конец правящая партия начала уставать от своего несменяемого лидера, а он, в свою очередь, имея проблемы со здоровьем, решил не держаться у власти до последнего. В 2017-м президентом стал назначенный им преемник — бывший министр обороны. Политику последнего можно уподобить политике Токаева или Мирзиеева в Казахстане или Узбекистане — постепенное оттеснение от власти членов семьи бывшего президента и перераспределение их активов. Дело дошло до ареста сына бывшего президента.

Фото: Chen Cheng/ZUMA/TASS Церемония инаугурации президента Анголы Жоау Лоуренсу в Луанде

Душ Сантуш определял политику и жизнь Анголы — одной из самых крупных по территории и природным богатствам стран Африки — на протяжении почти четырех десятилетий. Под конец он являлся одним из самых уважаемых и опытных государственных деятелей Черного континента, да и мира. Уважение пришло как результат способности политика видоизменяться, оставаться открытым переменам, но при этом не забегать вперед. Вчерашний марксист советского разлива, доверенный партнер Брежнева и Кастро, стал вполне себе рыночником и допустил вчерашних врагов в кровавой гражданской войне в парламент. Ожидать от построения в Анголе современной демократии было бы наивно. Объективных предпосылок к тому не имеется. Поэтому ангольцы должны быть благодарны покойному за то, что он сделал. И компромиссное окончание гражданской войны, и отказ от социалистической модели экономики и политического устройства, было тем, чего вовсе не следовало ожидать от вчерашнего правоверного марксиста. Но душ Сантуш смог возвыситься над своими былыми убеждениями. Поэтому, думается, вердикт будущих историков будет в пользу умершего.