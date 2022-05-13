Дуда заявил, что Россию заставят выплатить контрибуцию Украине

Анджей Дуда / Фото The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Международное сообщество может заставить Россию выплатить Украине контрибуцию после окончания конфликта для её восстановления. Такое мнение президент Польши Анджей дуда высказал в ходе беседы с журналистами в Таллине, его слова приводит РИА Новости.

Мы глубоко верим, что международное сообщество <...> принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине, — сказал польский лидер.

Ранее Дуда выступил против диалога с Россией до тех пор, пока она не признает нарушения, допущенные на Украине. При этом происходящее в ходе спецоперации он назвал «бандитизмом и терроризмом». Президент Польши заявил, что РФ должны быть поставлены «жёсткие условия», а также он высказался за ужесточение санкций.

Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru заявил, что Польша в случае поражения России в спецоперации на Украине хочет стать основным игроком в Восточной Европе с перспективой на приобретение статуса великой державы.