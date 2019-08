Корреспондент канала CNBC Имон Джаверс в своём Twitter объяснил мотивы Трампа, отменившего визит в Данию. Президент США заявил, что ответ Фредериксен был «неприятным». Датский премьер, по мнению Трампа, могла бы просто ответить «нет».

President Trump says the Denmark Prime Minister’s statement on his proposal to buy Greenland was “nasty” and says all she had to do was tell him no. Says he cancelled his visit because “you don’t talk to the United States that way.” pic.twitter.com/v2opnIqDrw