Дипломаты США и ЕС обсудили новые варианты изоляции экономики России

Первое заседание высокого уровня, посвящённое России, провели в среду, 30 марта, дипломаты США и Евросоюза. На мероприятии обсуждались дополнительные шаги по изоляции экономики РФ. Об этом говорится в заявлении, которое распространил американский Госдепартамент.

Встреча прошла в Вашингтоне. США на ней представляла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, от Евросоюза выступал заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и <...> обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы, — говорится в заявлении.

Стороны также договорились призывать Китай не оказывать поддержки российской спецоперации на Украине и не пытаться помочь РФ обойти принятые в отношении неё Западом санкции.

В заключении дипломаты договорились о новой встрече высокого уровня на тему России. Она должна пройти в конце 2022 года.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Ранее стало известно, что Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс отправится в Нью-Дели, чтобы убедить Индию в необходимости снизить зависимость от России на фоне событий на Украине. Глава МИД планирует обсудить с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром тесное сотрудничество для сдерживания России.