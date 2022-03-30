Глава МИД Британии захотела убедить Индию снизить зависимость от России

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс отправится в Нью-Дели, чтобы убедить Индию в необходимости снизить зависимость от России на фоне событий на Украине. Глава МИД планирует обсудить с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром тесное сотрудничество для сдерживания России, сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

Трасс хочет уменьшить глобальную стратегическую зависимость от России в преддверии ключевых встреч НАТО и G7, — сказано в пресс-релизе.

Трасс также подвердит намерение правительства Британии выделить 70 миллионов фунтов на поддержку проектов возобновляемой энергии в Индии. По словам представителей британского ведомтсва, это должно помочь развить возможности для использования солнечной энергии в регионе.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ранее указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также предостерёг от попытки делить всё «на белое и чёрное», методы времён холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».