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Китай указал Европе на неприемлемость жёстких антироссийских санкций

05:33, 30 марта 2022
Китай указал Европе на неприемлемость жёстких антироссийских санкций Фото: pixabay.com
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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, передаёт ТАСС.

Максимально жёсткие санкции могут навредить обеим сторонам и ещё больше осложнить ситуацию, усилить противоречия, — заявил Ван И.

Он также предостерёг от попытки делить всё «на белое и чёрное», методы времён холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единственным решением, по словам представителя России, будет отказ от односторонних незаконных ограничительных мер. Он охарактеризовал происходящее «безудержной санкционной истерией» Запада.

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