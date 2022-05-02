Дипломата из Доминиканы похитили в столице Гаити Caribe: дипломата из Доминиканы похитили в столице Гаити

Вооружённые силы Гаити / Фото shutterstock.com

На Гаити в минувшую пятницу, 29 апреля, был похищен советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Гильен Татис. Инцидент произошёл в районе Круа-де-Буке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Caribe.

Посол Доминиканской Республики в Порт-о-Пренсе Фарук Мигель Кастильо уточнил, что в прошлую пятницу около полудня советник Татис был похищен в районе Круа-де-Буке, он направлялся в город Химани, — говорится в материале издания, которое ссылается на информацию посла в МИД Гаити.

СМИ также сообщило, что посольство Доминиканы инициирует расследование и требует освобождения похищенного дипломата. В посольстве похищенный занимает должность советника по вопросам сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри пережил покушение во время празднования Дня независимости. Чиновник подвергся вооружённому нападению бандитов в соборе города Гонаив. Известно, что местная банда предостерегала Анри от посещения города. После покушения были отменены другие мероприятия, которые планировались для празднования Дня независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.