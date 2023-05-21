Девять человек погибли в давке на стадионе в Сальвадоре

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По меньшей мере девять человек погибли в результате давки на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре, сообщила национальная полиция в Twitter. Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Число погибших в результате давки на стадионе «Кускатлан» составляет девять человек. Несколько пострадавших болельщиков доставлены в ближайшие больницы, по крайней мере двое из них находятся в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время игры команд Alianza и FAS. По предварительным данным, давку спровоцировали болельщики, пытавшиеся силой прорваться на трибуну. Причиной инцидента стала продажа фальшивых билетов.

По сведениям газеты El Salvador, число погибших составляет 12 человек. Со ссылкой на очевидцев она также сообщила о применении стражами порядка слезоточивого газа против болельщиков, но в полиции это опровергли.

Ранее сообщалось, что в столице Йемена Сане в давке при раздаче помощи погибли 80 человек и еще 120 пострадали. В числе жертв инцидента были дети. Помощь нуждающимся выдавали в одной из школ, ее размер составлял $9.