80 человек погибли в давке в Йемене при раздаче помощи в $9

Фото: Соцсети

80 человек погибли и еще 120 пострадали в результате давки при раздаче помощи в столице Йемена Сане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городе. В числе погибших есть дети.

Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек, среди них есть дети, также 120 человек ранены, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, состояние 20 человек оценивается врачами как критическое. Собеседник также отметил, что это первый такой случай. Предприниматели и ранее раздавали помощь нуждающимся и при этом не возникало никаких инцидентов.

По сведения Telegram-канал Mash, число пострадавших достигло 200. Согласно сообщениям местных СМИ, размер помощи, из-за которой началась давка, составляет $9.

Ранее сообщалось, что в иракском городе Басра произошла давка у стадиона перед началом финального матча Кубка Персидского залива по футболу. В результате погиб один человек и еще около 60 получили травмы.