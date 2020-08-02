Девять американских вертолётов прибыли в Литву для участия в учениях

https://static.news.ru/photo/243ef856-d4f1-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Девять вертолётов ВВС США пролетели над Вильнюсом, сообщили местные жители.

Очевидцы прислали снимки боевых машин местному радиовещателю LRT. Представители армии Литвы, с которыми связалась редакция, заявили, что вертолёты, среди которых было семь Apache и два Black Hawk, проследовали на полигон в Пабраде для участия в военных учений. Откуда именно была передислоцирована техника, не уточнялось.

Возле города Пабраде в Швенчёнском районе возле границы с Белоруссией расположен центральный полигон Вооружённых сил Литвы.

Как писал NEWS.ru, ВМС и ВВС Соединённых Штатов Америки 2 августа 2020 года провели совместные манёвры в Чёрном море с участием ракетного эсминца USS Porter. К учениям кроме USS Porter привлекли самолёт-разведчик Poseidon P-8A, четвёрку истребителей F-16, а также самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотный аппарат MQ-9 Reaper.