Девять американских вертолётов прибыли в Литву для участия в учениях

Девять вертолётов ВВС США пролетели над Вильнюсом, сообщили местные жители.
Очевидцы
Возле города Пабраде в Швенчёнском районе возле границы с Белоруссией расположен центральный полигон Вооружённых сил Литвы.
Как писал NEWS.ru, ВМС и ВВС Соединённых Штатов Америки 2 августа 2020 года провели совместные манёвры в Чёрном море с участием ракетного эсминца USS Porter. К учениям кроме USS Porter привлекли самолёт-разведчик Poseidon P-8A, четвёрку истребителей F-16, а также самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотный аппарат MQ-9 Reaper.
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