Дерипаска заплатил выкуп нигерийским пиратам

https://static.news.ru/photo/0d5d8aa8-0822-11eb-a7f6-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Предприниматель Олег Дерипаска заплатил выкуп за российских моряков, захваченных в плен нигерийскими пиратами. Сумма выкупа не называется.

В плену у морских разбойников россияне, а также гражданин Украины и гражданин Гвинеи оказались 9 мая 2020 года, когда в водах Экваториальной Гвинеи было совершено нападение на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовой корабль Rio Mitong.

На свободе трое россиян оказались 5 октября. Пять месяцев пленники находились в палаточном лагере на берегу Атлантического океана недалеко от Лагоса без помощи врачей, с ограничениями в еде и воде. Над ними издевались и угрожали убить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Дерипаски.

Ситуация изменилась, когда в процесс переговоров вступил российский промышленник Олег Дерипаска, который хорошо знаком с реалиями Африки: его компания Rusal уже более 20 лет работает в Гвинее и Нигерии, — цитирует его агентство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что близкие к Владимиру Путину люди могли совершать «сомнительные» транзакции в американских банках. Об этом говорится в исследовании Международного расследовательского проекта журналистов «Кассандра», который обнародовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов Минфина США. В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов.