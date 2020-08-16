Депутаты Европарламента считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/0286802c-e07b-11ea-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Krüger/Global Look Press

Депутаты Европарламента (ЕП) не признали президентские выборы в Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выигравший президентскую гонку в шестой раз, признан персоной нон грата в Евросоюзе.

Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе, — говорится в совместном заявлении партий ЕП.

Депутаты ЕП заявили, что поддерживают граждан республики, которые настаивают на проведении новых выборов. На новом голосовании должны будут присутствовать независимые наблюдатели.

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что акция в поддержку действующего белорусского лидера Александр Лукашенко 16 августа прошла на площади Независимости в столице республики. Это был первый митинг сторонников главы государства после проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек.