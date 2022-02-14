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Депутат Верховной рады призвал ликвидировать Байдена

Депутат рады Кива призвал СБУ ликвидировать Байдена в рамках борьбы с дезинформацией
14:36, 14 февраля 2022
Депутат Верховной рады призвал ликвидировать Байдена Илья Кива Фото: instagram.com/kiva_ilya
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал службу безопасности Украины подготовить план по нейтрализации или даже ликвидации президента США Джо Байдена. Это необходимо в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России, написал в своём Telegram-канале парламентарий.

СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны - Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины, — заявил Кива.

Кива выразил надежду, что президент Владимир Зеленский пригласил Байдена на Украину в ближайшие дни именно с этой целью.

Чтоб раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения, — заключил парламентарий.

Ранее Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид. Он также обвинил западные страны в разграблении Украины. По этой причине люди бегут из страны, добавил депутат.

Кива также считает, что на Украине готовится резня русского населения страны. При этом исполнителями массовых казней окажутся отряды националистов.

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