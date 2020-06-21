Депутат Гаврилов призвал Грузию «закончить смуту» и помириться с РФ

https://static.news.ru/photo/c2bfa5da-b3f3-11ea-8fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов призвал грузинские власти «выйти на дорогу полноценных отношений с Россией».

По мнению депутата, антироссийские настроения исчезнут в республике в ближайшее время. Гаврилов предположил, что «наша общая победа в Великой Отечественной войне» станет стимулом для восстановления отношений.

Пора заканчивать со смутой. <...> Сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия, — заявил Гаврилов в комментарии РИА Новости.

Депутат добавил, что «простые люди отказались поддержать» антироссийские протесты 2019 года, после которых Москва прекратила авиасообщение с республикой.

Как писал NEWS.ru, представитель грузинского кабмина Зураб Абашидзе рассказал о миллиардных убытках туристической отрасли Грузии после введения Россией запрета на перелёты. Он заявил, что страна откроет границы в августе и надеется на возобновление авиасообщения с РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Тбилиси должен приложить все усилия, чтобы убедить Москву в стабилизации ситуации.