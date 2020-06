Делегация США опубликовала постановочное фото переговоров с участием РФ

Дело в том, что снимок Биллингсли при сравнении не совпадает с тем, который выложил в Facebook посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

На кадре американского делегата отчётливо видны флаги КНР в переговорном зале в Palais Niederoesterreich. Китай был приглашён в Вену, но в Пекине отказываются принимать участие в подобных консультациях. Китайские власти объясняют это тем, что ядерный потенциал КНР намного меньше российского и американского. При этом об отсутствии делегатов из Китая было известно ещё давно, но Вашингтон очень хочет подключить их к переговорам.