Делегация США опубликовала постановочное фото переговоров с участием РФ

https://static.news.ru/photo/4e3e08d6-b480-11ea-a2a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/dlyubinski

Кадр с переговоров по контролю над вооружениями в Вене, который вызвал множество вопросов, а потом оказался постановкой, опубликовал глава американской делегации Маршалл Биллингсли в Twitter.

Дело в том, что снимок Биллингсли при сравнении не совпадает с тем, который выложил в Facebook посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

На кадре американского делегата отчётливо видны флаги КНР в переговорном зале в Palais Niederoesterreich. Китай был приглашён в Вену, но в Пекине отказываются принимать участие в подобных консультациях. Китайские власти объясняют это тем, что ядерный потенциал КНР намного меньше российского и американского. При этом об отсутствии делегатов из Китая было известно ещё давно, но Вашингтон очень хочет подключить их к переговорам.

Китай не явился. Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Пекин по-прежнему прячется за великой стеной секретности в том, что касается его ускоренного наращивания ядерного потенциала и массы других вещей. Мы продолжим работу с Россией, несмотря на это,— написал Биллингсли.

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia , notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

Позднее российский посол в Австрии Дмитрий Любинский разместил в Facebook фото непосредственного начала переговоров, которое сильно отличается от кадра главы делегации США.

На снимке Любинского нет никаких китайских флагов, но помещение и столы те же. При этом перед участниками переговоров стоят только таблички и бутылки с водой.

Как утверждают источники «Коммерсанта», Москва возражала против того, чтобы символика КНР была размещена на встрече, которая проходит в отсутствие китайской стороны. При этом за наличие китайских флагов агитировал Вашингтон и надеялся таким образом создать дополнительное давление на Пекин.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин до этого заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как писал NEWS.ru, Россия среди прочих тем во время переговоров в Вене по стратегической стабильности поднимет вопрос о недопущении гонки вооружений.