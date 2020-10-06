ЦПВС назвал ложными данные о блокировании движения военной полиции РФ

Информация о блокировании военными Турции движения военной полиции РФ на трассе М4 в идлибской зоне деэскалации не соответствует действительности, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Распространённая отдельными сетевыми ресурсами информация о якобы блокировании турецкими подразделениями участка патрулирования на трассе М4 в районе населённого пункта Мханбель не соответствует действительности, — отметил Гринкевич, слова которого приводит ТАСС.
Некоторое время назад ряд СМИ распространил информацию, что турецкие войска заблокировали российских военных в сирийском Идлибе. СМИ ссылались на сирийские источники, утверждавшие, что 6 октября днём турецкие войска заблокировали в провинции Идлиб трассу М4 и не пропустили российских военных в этот регион, заявив, что самостоятельно будут осуществлять патрулирование местности.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал начать новую военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики.
Политик напомнил, что Анкара, разрушив террористический коридор, который пытались построить вдоль Турции, показала, что «сирийские братья не одиноки».