ЦПВС назвал ложными данные о блокировании движения военной полиции РФ

https://static.news.ru/photo/68a023f0-080c-11eb-99e0-fa163e074e61_660.jpg Трасса М-4 Фото: mil.ru

Информация о блокировании военными Турции движения военной полиции РФ на трассе М4 в идлибской зоне деэскалации не соответствует действительности, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Распространённая отдельными сетевыми ресурсами информация о якобы блокировании турецкими подразделениями участка патрулирования на трассе М4 в районе населённого пункта Мханбель не соответствует действительности, — отметил Гринкевич, слова которого приводит ТАСС.

Некоторое время назад ряд СМИ распространил информацию, что турецкие войска заблокировали российских военных в сирийском Идлибе. СМИ ссылались на сирийские источники, утверждавшие, что 6 октября днём турецкие войска заблокировали в провинции Идлиб трассу М4 и не пропустили российских военных в этот регион, заявив, что самостоятельно будут осуществлять патрулирование местности.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал начать новую военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики.

Политик напомнил, что Анкара, разрушив террористический коридор, который пытались построить вдоль Турции, показала, что «сирийские братья не одиноки».