ЦИК признал состоявшимися выборы президента Южной Осетии

Голосование на выборах президента Южной Осетии в Цхинвале / Фото Наталья Айриян/РИА Новости

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся, так как явка избирателей превысила необходимые 30%, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на данные ЦИК. В президентской гонке принимают участие действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

По состоянию на 14:00 мск в республике проголосовали 40,4% избирателей. Самая высокая явка выявлена в Знаурском районе, где проголосовали 56,2% избирателей. Наименьшая активность избирателей зафиксирована в Цхинвале, где явка составила 35,8%.

В 08:00 мск в республике и за её пределами открылись 76 избирательных участков. Они закроются в 20:00 мск.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошёл 10 апреля. На пост президента претендовали пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

По итогам первого тура Бибилов набрал 34,95% голосов, Гаглоев — 38,55%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.