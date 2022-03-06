Арахамия сообщил, что быстрого прогресса на переговорах с Россией не будет

Пока нельзя говорить о быстром достижении прогресса на переговорах Украины и России, заявил член украинской делегации, глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу Fox News. При этом он отметил, что стороны испытывают некий оптимизм, вызванный тем, что переговорщики слушают друг друга и активно обсуждают ситуацию.

Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам, — сказал он.

Арахамия подчеркнул, что, по его мнению, о быстром продвижении процесса пока нельзя говорить, ведь каждый день «погибает множество людей, включая гражданских».

Работа над условиями идёт 24/7, это тяжело, но мы всё равно показываем прогресс, — отметил Арахамия.

По его словам, единственные вопросы, по которым практически невозможно достичь согласия, — это принадлежность Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом проинформировал о ходе специальной военной операции на Украине. Он объяснил поставленные основные цели и задачи. По словам Путина, приостановка спецоперации возможна лишь в случае прекращения Киевом боёв. Российский лидер подтвердил готовность страны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнёрами, направленному на урегулирование конфликта. При этом он обратил внимание Эрдогана на то, что все попытки Киева затянуть переговорный процесс являются бесперспективными.