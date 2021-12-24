Британцы призвали НАТО отказаться от закрепления на Украине

Читатели газеты Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения украинского кризиса, а также оценили разногласия Москвы и НАТО. По их мнению, жители Восточной Украины готовы стать частью России, а сам Путин является сильным лидером, в отличие от «лицемерного» НАТО.

Один из пользователей заявил , что НАТО необходимо прекратить попытки закрепиться на Украине, тогда как другой предположил, что часть Украины следовало бы подчинить российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой частью и остальной территорией страны, как это было в Северной Ирландии. На открытую же войну с Россией никто не решится.

[США] будут вооружать украинскую армию, но это лишь немного замедлит русских. Украинская общественность встретит россиян с распростёртыми объятиями. По этим причинам войны не будет. Байден уже знает, что выиграть невозможно, — написал пользователь youknowitisright.

Ранее подписчики британского круглосуточного новостного канала Sky News назвали логичными требования российского президента Владимира Путина о гарантиях безопасности, предложенных Россией США и НАТО. На вопрос британской журналистки, заданный во время большой пресс-конференции, о возможности нападения Москвы на Украину Путин сообщил о непрекращающемся расширении НАТО на восток и призвал международных партнёров гарантировать России безопасность.