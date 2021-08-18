Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 2189

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Число жертв землетрясения, произошедшего 14 августа на Гаити, достигло 2189. Как сообщает агентство Associated Press, об этом заявили в службе гражданской обороны страны.

Как сообщается , число пострадавших от стихийного бедствия достигло 12 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренса произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2. Поиски пострадавших и жертв продолжаются. Мобилизованы все экстренные службы страны.

Власти Гаити объявили трёхдневный траур в память о жертвах землетрясения. Премьер-министр страны Ариэль Анри выразил соболезнования семьям погибших и раненых, пообещав приложить все усилия для преодоления последствий стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что восемь человек стали жертвами сильных дождей в Японии. Наибольший урон от стихии зафиксирован на юго-западном острове Кюсю. Существенный ущерб нанесён также нескольким центральным и западным префектурам, включая Нагано и Сагу.