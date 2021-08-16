Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 1297

По последним данным, число жертв землетрясения в Гаити выросло почти в два раза и составило 1297 человек. Об этом сообщает AFP.

Количество пострадавших увеличилось до 5,7 тысячи.

Ранее в заявлении управления гражданской защиты страны сообщалось о 724 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2. Поиски пострадавших и жертв продолжаются. Мобилизованы все экстренные службы страны.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области. Это следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.