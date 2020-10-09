Число заразившихся коронавирусом в мире стало рекордным второй день подряд

https://static.news.ru/photo/775fe600-0a50-11eb-b789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global look Press

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьёт рекорд второй день подряд. За минувшие сутки зафиксировано 350 766 новых случаев заражения инфекцией, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в Индии (70 496 случаев) и США (52 458 случаев).

Днём ранее медики объявили о 338 779 фактах инфицирования за сутки.

В общей сложности с начала пандемии в мире выявлено почти 36,4 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 1 млн человек скончались.

На первом месте по-прежнему США (около 7,5 млн инфицированных), далее в списке идут Индия (6,9 млн), Бразилия (5 млн).

Четвёртое место — у России, где к 9 октября врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан.

При этом, как писал NEWS.ru, на территории Китая, ставшего источником пандемии, в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий.