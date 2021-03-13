Число случаев коронавируса в мире перевалило за 119 млн

https://static.news.ru/photo/2b3a018c-84f5-11eb-8dc5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 119,2 млн случаев заражения, за последние сутки это число увеличилось более чем на 461 тысячу. Жертвами инфекции стали 2,64 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Общее число заражённых составило 119 220 681 (+461 105), погибших — 2 642 826 (+8419).

Лидирует по уровню заболеваемости Северная и Южная Америка. В регионе зарегистрировано 205 572 случая заражения (44% от общего числа). На втором месте Европа (176 241 случай), затем идёт Юго-Восточная Азия (31 601 случай).

По данным на утро 13 марта, за минувшие сутки в России выявлено 9908 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Среди регионов наибольшее количество инфицированных за 24 часа оказалось в Москве — 1600 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 943 случая, в Подмосковье — 609.

Наименьший темп суточного прироста зафиксирован в Республике Тыва — 0,03%. Также в лидерах по этому показателю Магаданская область (0,04%) и Еврейская автономная область (0,05%).

В общей сложности за всё время пандемии в России коронавирусом заболели 4 380 525 человек. 3 985 897 пациентов выздоровело, болезнь унесла жизни 91 695 граждан, писал NEWS.ru.