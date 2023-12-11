Чешский военачальник допустил вероятность войны с Россией Глава Генштаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны с Россией

Фото: МО РФ

Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны с Россией. По его словам, которые приводит портал Novinky.cz, избежать потенциального конфликта путем соглашения будет невозможно, поэтому нужно работать над сдерживанием Москвы.

Война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна, — сказал он.

Российская армия в ходе конфликта на Украине трансформировалась, отметил Ржехка. Он призвал к поддержке Украины и указал на сплоченность ЕС в вопросе территориальной целостности этого государства.

Ранее президент Чехии генерал Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евроcоюза и армиям стран континента «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе». Он предположил, что после возможной заморозки ситуации на Украине у Москвы появится время на восстановление сил.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что в ЕС обсуждается предложение Чехии об ограничении передвижения по территории сообщества российских дипломатов. Это инициативу Прага выдвинула в рамках 12-го пакета санкций, пояснив, что под видом дипломатов в страны Европы из России прибывают сотрудники спецслужб и это осложняет работу европейской контрразведки.