Черногорская полиция задержала епископа и семерых священников

https://static.news.ru/photo/c120077e-9495-11ea-95e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий и семь священников задержаны в Черногории за нарушение приказа о запрете собраний.

Верующие Черногории праздновали 12 мая день Василия Острожского, почитаемого в стране святого. Как правило, в этот день на церковной службе в монастыре Острог собирается до полумиллиона человек, но в связи с пандемией собрания запрещены. Полиция заблаговременно перекрыла подъезды к монастырю, но верующие собрались в городе Никшиче неподалёку от Острога, сообщает In4s.

По мнению Черногорско-Приморской митрополии СПЦ власти Черногории, под предлогом противодействия распространению коронавируса, борются с канонической православной церковью.

Как писал NEWS.ru ранее, патриарх Сербский Ириней считает, что черногорские власти пытаются отнять святыни у Сербской православной церкви (СПЦ), которые народ создавал столетиями. Об этом он заявил в пасхальном послании к верующим. По его словам, власти Черногории ввели «беззаконные „законы“», которыми упразднили «истину и правду».