«Человеческая ошибка»: названа причина инцидента в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/7b9bbe46-9764-11eb-b724-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global look Press

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале и заблокировавший морской путь на несколько дней, оказался в такой ситуации из-за человеческой ошибки. Об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

По его словам, ответственность лежит на капитане, который мог ошибиться при управлении или при регулировании скорости. Вывод о человеческом факторе как о причине случившегося был сделан после тщательного анализа ситуации и имеющихся данных. Рабиа подчеркнул, что администрация Суэцкого канала к произошедшему отношения не имеет.

Лоцман даёт советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок и мы не несём никакой ответственности, — приводит слова Рабиа ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.

Как ранее писал NEWS.ru, Усама Рабиа заявил о планах расширить Суэцкий канал. Он добавил, что происшествие с контейнеровозом стало «практическим уроком», как нужно выходить из чрезвычайных обстоятельств. Рабиа уточнил, что глубина Суэцкого канала составляет 24 метра.