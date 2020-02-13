Россия приостанавливает с 4 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется.
Китайские чартерные полёты будут осуществлять и туда, и обратно,
Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя стоимость туристической поездки в Китай за последний год выросла. Так, если в декабре 2019-го путёвка стоила 69,8 тысяч рублей, то годом ранее её можно было приобрести за 65,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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