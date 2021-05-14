Экс-советник Рейгана попросила у Путина российское гражданство

https://static.news.ru/photo/47f466c6-b634-11eb-afd6-96000091f725_660.jpg Фото: Regis Tremblay/youtube.com

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство РФ. О своём желании стать россиянкой она заявила в эфире НТВ.

Если президент Владимир Владимирович найдёт возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня, — призналась экс-сотрудница Госдепартамента США.

Масси утверждает, что ей важно остаться в России. Только благодаря этому она сможет продолжить своё дело по сближению двух народов.

Кроме того, женщина рассказала, что американские СМИ ненавидят Россию, поэтому по телевизору показывают только ложь и клевету, когда дело заходит о Кремле. По её словам, американцы «ничего не знают по поводу Путина». Она хочет это исправить.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден может стать гражданином РФ. Все документы уже готовы. Вскоре бумаги будут переданы на рассмотрение.

Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.