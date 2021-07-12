Бьют не по паспорту: евреи на Украине попали в особо охраняемую категорию

Верховная рада Украины приняла на этой неделе
В законе сказано, что жертвы антисемитских выходок имеют право на компенсацию понесённого ими материального и морального ущерба.
В документе содержится отсылка к
Украина является многонациональным и в принципе толерантным государством. Тем не менее, к сожалению, имеют место акты вандализма и словесные проявления ненависти на почве антисемитизма, — признаётся в пояснительной записке к законопроекту.
Законодатели отмечают, что из-за отсутствия в украинском праве чёткого определения антисемитизма правоохранителям бывает нелегко классифицировать такие акты как мотивированные именно ненавистью к евреям. В результате антисемитские выходки часто остаются безнаказанными.
За принятие закона в окончательном чтении проголосовали 283 из 450 депутатов Верховной рады. Это больше, чем за него проголосовало при внесении в первом чтении (252). Документ вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Зеленским, который сам происходит из еврейской семьи.
Зеленский неоднократно упоминал, что потерял нескольких своих родственников, оказавшихся в нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Отрицание фактов холокоста упомянуто в законе как одно из проявлений антисемитизма.
В 2016 году Международный союз памяти жертв холокоста (
Рекомендации Европарламента не являются обязательными для Киева, однако там видят принятие закона об антисемитизме как шаг к интеграции Украины в ЕС.
Евреи ощущают себя на Украине ничуть не более дискриминированными, чем граждане любой другой национальности, и принятие закона преследует поэтому более геополитическую, чем какую-то «уголовную» цель, сказал NEWS.ru украинский политолог Владимир Фесенко.
Бытовой антисемитизм был, есть и, наверное, будет всегда во всех странах, где живут евреи. Но на уровне выше «базарного» никто в Украине не обращает внимания, какой национальности человек, если он профессионал и делает хорошие для общества дела. Во всяком случае, антисемитизм ни с какой стороны не является фактором украинской внутренней политики.
В качестве примера Фесенко приводит бывших мэров Харькова и Одессы, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, а также действующего главу государства.
По его словам, принятие закона об антисемитизме требуется Киеву с той же целью, с какой в 2018 году был принят
Какого-то конкретного повода для принятия закона об антисемитизме нет. Но на этой неделе отмечается 80-летие расстрела в Бабьем Яру, и я не исключаю, что законодатели решили приурочить голосование именно к этой трагической дате, — полагает политолог.
В сентябре 1941 года нацисты за два дня убили в местечке Бабий Яр под Киевом почти 34 тысячи евреев. Всего за время оккупации погибло не менее 1,5 миллиона украинских евреев.
На Украине евреи сегодня составляют всего 0,2% от общего числа населения (41 млн человек). Главным местом притяжения для евреев — не только Украины, но и всей Европы — считается город Умань, где похоронен родоначальник одной из ветвей иудаизма, раввин Нахман. Проходящие там каждую осень и длящиеся неделю массовые (собирающие до 40 тысяч человек) съезды ортодоксальных иудеев (хасидов) традиционно сопровождаются всплеском юдофобских настроений у местного нееврейского населения.
Правда, недовольство жителей города вызывает не религиозный, а бытовой аспект паломничества, так как за неделю городок становится перенаселённым и замусоренным. Пандемия COVID-19 подлила масла в огонь, так как массовое скопление верующих рассматривается как опасность распространения коронавирусной инфекции.