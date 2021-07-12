Бьют не по паспорту: евреи на Украине попали в особо охраняемую категорию

Верховная рада Украины приняла на этой неделе законопроект , в котором впервые в законодательной практике этой страны дано юридическое определение самого понятия «антисемитизм». Под таковым теперь понимаются любые негативные высказывания в отношении евреев, повреждение принадлежащей им собственности, осквернение иудейских религиозных символов и т. д. Предположительно, подобным шагом официальный Киев предпринял попытку показать внешнему миру, что в отношении национальных и религиозных меньшинств страна идёт в ногу с европейскими соседями.

В законе сказано, что жертвы антисемитских выходок имеют право на компенсацию понесённого ими материального и морального ущерба.

В документе содержится отсылка к статье 24 Конституции Украины, согласно которой все граждане страны имеют равные права и свободы, независимо от национальности и вероисповедания.

Украина является многонациональным и в принципе толерантным государством. Тем не менее, к сожалению, имеют место акты вандализма и словесные проявления ненависти на почве антисемитизма, — признаётся в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели отмечают, что из-за отсутствия в украинском праве чёткого определения антисемитизма правоохранителям бывает нелегко классифицировать такие акты как мотивированные именно ненавистью к евреям. В результате антисемитские выходки часто остаются безнаказанными.

Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За принятие закона в окончательном чтении проголосовали 283 из 450 депутатов Верховной рады. Это больше, чем за него проголосовало при внесении в первом чтении (252). Документ вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Зеленским, который сам происходит из еврейской семьи.

Зеленский неоднократно упоминал, что потерял нескольких своих родственников, оказавшихся в нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Отрицание фактов холокоста упомянуто в законе как одно из проявлений антисемитизма.

В 2016 году Международный союз памяти жертв холокоста ( IHRA ) принял юридическую формулировку понятия «антисемитизм». В 2017 году Европарламент рекомендовал принять эту формулировку всем странам — членам ЕС. Украина приняла свой закон после Германии, Австрии, Румынии, Литвы, Болгарии, Британии (бывшей на тот момент членом ЕС) и Израиля (являющегося ассоциированной с Евросоюзом страной).

Рекомендации Европарламента не являются обязательными для Киева, однако там видят принятие закона об антисемитизме как шаг к интеграции Украины в ЕС.

Евреи ощущают себя на Украине ничуть не более дискриминированными, чем граждане любой другой национальности, и принятие закона преследует поэтому более геополитическую, чем какую-то «уголовную» цель, сказал NEWS.ru украинский политолог Владимир Фесенко.

Бытовой антисемитизм был, есть и, наверное, будет всегда во всех странах, где живут евреи. Но на уровне выше «базарного» никто в Украине не обращает внимания, какой национальности человек, если он профессионал и делает хорошие для общества дела. Во всяком случае, антисемитизм ни с какой стороны не является фактором украинской внутренней политики. Владимир Фесенко директор Центра прикладных политических исследований (Киев) директор Центра прикладных политических исследований (Киев)

В качестве примера Фесенко приводит бывших мэров Харькова и Одессы, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, а также действующего главу государства.

Koshmal Victor/Keystone Press Agenc/Global Look Press

По его словам, принятие закона об антисемитизме требуется Киеву с той же целью, с какой в 2018 году был принят закон о гендерном равенстве в вооружённых силах. Женщины и до его принятия ощущали себя на Украине совершенно эмансипированными, и их права, как и в последнем случае права евреев, не более чем форма декларирования общих правовых стандартов Украины и Евросоюза.

Какого-то конкретного повода для принятия закона об антисемитизме нет. Но на этой неделе отмечается 80-летие расстрела в Бабьем Яру, и я не исключаю, что законодатели решили приурочить голосование именно к этой трагической дате, — полагает политолог.

В сентябре 1941 года нацисты за два дня убили в местечке Бабий Яр под Киевом почти 34 тысячи евреев. Всего за время оккупации погибло не менее 1,5 миллиона украинских евреев.

На Украине евреи сегодня составляют всего 0,2% от общего числа населения (41 млн человек). Главным местом притяжения для евреев — не только Украины, но и всей Европы — считается город Умань, где похоронен родоначальник одной из ветвей иудаизма, раввин Нахман. Проходящие там каждую осень и длящиеся неделю массовые (собирающие до 40 тысяч человек) съезды ортодоксальных иудеев (хасидов) традиционно сопровождаются всплеском юдофобских настроений у местного нееврейского населения.

Правда, недовольство жителей города вызывает не религиозный, а бытовой аспект паломничества, так как за неделю городок становится перенаселённым и замусоренным. Пандемия COVID-19 подлила масла в огонь, так как массовое скопление верующих рассматривается как опасность распространения коронавирусной инфекции.