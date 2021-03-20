Британский экстрасенс из-за локдауна начала общаться с духами по Skype

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Экстрасенс из Великобритании из-за локдауна начала общаться с духами через Skype. Также по видеосвязи она проводит обряд очищения кармы и изгнания демонов. Об этом рассказывает Daily Star.

Ранее женщина трудилась в качестве медсестры, однако это занятие ей наскучило. В результате она открыла в себе экстрасенсорные способности и стала помогать людям одолеть нечистую силу. До введения локдауна она делала это очно, а теперь перешла на удалённый режим экзорцизма.

В борьбе с демонами медиуму помогают новые технологии. В поисках демонов она гуляет по дому заказчика при помощи видеокамеры и так «находит» злых духов, которых затем «обезвреживает».

Женщина убеждена, что она также способна общаться с духами по Skype, поскольку эта связь подкрепляется двусторонним телепатическим контактом.

Впрочем, не обошлось и без негативных аспектов. В связи с удалённым режимом работы, экстрасенсу пришлось снизить цены. В настоящий момент её услуги обходятся в 45 фунтов стерлингов за сеанс.

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