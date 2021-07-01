Британцы поддержали реакцию Путина на инцидент с Defender

Читатели британской газеты The Times поддержали российского президента Владимира Путина по вопросу инцидента с эсминцем Defender в Чёрном море. Он считает, что произошедшее было преднамеренной провокацией.

В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, — написал пользователь Doug Nigel.

По его мнению, Лондон пошёл на такое, чтобы посмотреть на реакцию Москвы.

Другой пользователь коснулся темы Крыма. Он добавил, что полуостров теперь является российским, а британцы ничего не должны украинцам, лишь только победить их сборную по футболу в четвертьфинальном матче на Евро-2020 в субботу, 3 июля.

Читатели сайта The Times назвали свою нацию «самой агрессивной на свете» и добавили, что сами этого не осознают.

23 июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль и самолёт Су-24М открыли в его сторону предупредительный огонь. Лондон утверждает, что никакого обстрела не было.

Президент России Владимир Путин на прямой линии с гражданами коснулся этой темы. Он считает, что действия британских военных были провокацией, в которой участвовали в том числе американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на слова Путина. Она заметила, что нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил «о ряде дальновидных действий в этом отношении». При этом Псаки добавила, что не обладает какой-либо информацией для того, чтобы прокомментировать утверждение о провокации.