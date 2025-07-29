Бразильцы заключают «контракт» с МО России ради красивых русских женщин Бразильские мошенники вербуют соотечественников на СВО, обещая до $10 тысяч

Бразильские TikTok-блогеры Артур и Антонио обманом вербуют соотечественников якобы на СВО, сообщил Telegram-канал Baza. Их заманивают зарплатами до $10 тысяч (810 тысяч рублей) и «красотой русских женщин». От их действий пострадали как минимум 50 человек.

Блогеры снимают видео в арендованной форме на страйкбольном полигоне. Заключившие с ними контракты приезжали в Москву, где их встречали подельники. Затем им продавали сим-карты по завышенной цене — вместо 300 рублей с них требовали по 10 тысяч.

Затем их убеждали подписать доверенность, дающую мошенникам право управлять банковскими счетами и даже претендовать на причитающиеся их жертвам страховые выплаты. Тем, кто отказывался платить Артуру и Антонио, предъявляли обвинения в поддержке Украины.

После прибытия на «тренировочный полигон» у бразильцев блокировали сим-карты. К тому моменту у них уже заканчивались визы, и они оказывались без средств связи и денег. В это время мошенники выводили их деньги.

Ранее наемника из Парагвая, вторгшегося на территорию Курской области в составе подразделений Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к 24 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей.