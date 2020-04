Борец с апартеидом Денис Голдберг умер в ЮАР

Соратник бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы умер в своём доме в пригороде Кейптауна Хаут-Бее поздно вечером 29 апреля. По словам племянницы Голдберга Джой Ноэро, у мужчины, который «никогда не переставал верить в свои идеи», был рак лёгких.

Comrade Denis Goldberg has passed on. When many white people chose to oppress Africans in South Africa; he chose justice and struggle against that oppression. #RIPDenisGoldberg pic.twitter.com/tPljgfKXqg