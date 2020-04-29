Борец с апартеидом Денис Голдберг умер в ЮАР

https://static.news.ru/photo/2ce04f98-8ad5-11ea-b263-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/MiddleEastMnt

Известный южноафриканский активист Денис Голдберг, активно участвовавший в борьбе против политики расовой сегрегации, скончался в возрасте 87 лет.

Соратник бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы умер в своём доме в пригороде Кейптауна Хаут-Бее поздно вечером 29 апреля. По словам племянницы Голдберга Джой Ноэро, у мужчины, который «никогда не переставал верить в свои идеи», был рак лёгких.

Comrade Denis Goldberg has passed on. When many white people chose to oppress Africans in South Africa; he chose justice and struggle against that oppression. #RIPDenisGoldberg pic.twitter.com/tPljgfKXqg — Olwethu Sipuka (@osipuka) April 30, 2020

В 1963 году Голдберг был арестован в Йоханнесбурге вместе с другими членами вооружённого крыла Африканского национального конгресса. В составе группы активистов он был приговорён к лишению свободы и провёл за решёткой 22 года в тюрьме в Претории. Выйдя из пенитенциарного учреждения в 1985 году, он уехал в Великобританию. На родину Денис Голдберг вернулся после падения режима апартеида, отмечает Би-би-си.

В Москве появится площадь имени Нельсона Манделы. При принятии решения учитывался вклад политика в «дело борьбы с апартеидом» и «освобождение всего Африканского континента от колониализма», писал NEWS.ru.