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Президент США Дональд Трамп заявил, что отлично побеседовал с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая позвонила ему после отмены его визита в страну.

У нас очень хорошие отношения с Данией. Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю, — сказал Трамп. Трамп заявлял о заинтересованности в...