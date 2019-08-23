Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хочет сорвать продажу китайской компании Skyrizon Aircraft украинской «Мотор Сич» — единственного на Украине производителя авиадвигателей.
Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идёт о стратегическом соревновании с Китаем, — передаёт слова источника газета The Wall Street Journal.
Как отмечают эксперты, китайская сторона хочет модернизировать свой парк воздушной техники большой грузоподъёмности с помощью специалистов украинской компании.
Как ранее писал News.ru, США с сентября повысят пошлины на товары из Китая выше запланированного. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.