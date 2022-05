Больной примат человеку не товарищ: кому угрожает оспа обезьян Онищенко считает, что надо готовиться к плохому, а в центре Гамалеи особой опасности пока не видят

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание из-за растущего числа заболеваний обезьяньей оспой по всему миру. До недавних пор о существовании этой редкой тропической болезни из Африки знали разве что специалисты. Однако с начала мая в разных странах, в том числе в ЕС, то и дело выявляют все новые (хотя пока и единичные) случаи заражения. На момент написания материала в Испании было уже 30 заболевших, Португалии — 23, Британии — 20, а также единичные случаи в Канаде, Австралии, Бельгии, Швеции, Италии, Германии. Список пополняется ежедневно и даже ежечасно. NEWS.ru выяснял, что представляет собой новое заболевание, угрожает ли вирус России и может ли оспа обезьян превратиться в биологическое оружие. При этом NEWS.ru всячески удерживался от обсуждения популярной теории, что обезьянья оспа была сознательно запущена на смену коронавирусу мировым правительством.

Вирус может стать более заразным

По данным британского издания The Telegraph, решение ВОЗ связано в том числе с «необычайно высокой скоростью распространения оспы обезьян в Британии», где число заражений за последние дни удвоилось и с 6 мая возросло уже до 20.

Такие цифры вызывали опасения, что вирус бесконтрольно распространяется по стране, — пишет британская газета.

В ВОЗ признают, что лекарство от оспы обезьян, признанного во всем мире, пока не изобрели. Больных лечат противовирусным средством тековиримат. Оно было зарегистрировано в США, а в ЕС одобрено Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Однако препарат еще не получил широкого распространения. «Необходимо продолжать клинические исследования протоколов лечения», — отмечает ВОЗ.

Вакцина от натуральной оспы на 85% эффективна и от оспы обезьян. Но с 1980 года, когда страшная болезнь была полностью побеждена на всей планете благодаря как раз тотальной вакцинации, от нее больше не прививают. Так что первое поколение вакцины против оспы больше не доступно широким слоям населения. «Но, возможно, некоторые сотрудники лабораторий и медицинские работники получили более свежую вакцину, чтобы защитить себя на рабочем месте», — отмечают эксперты.

Доступ к вакцине против оспы производства Bavarian Nordic имеют страны первого мира. В Британии она известна как Imvanex, в США как Jynneos. Если человек получает укол в течение четырех дней после заражения, вакцинация может смягчить течение болезни, утверждают врачи. Правительство Британии уже распорядилось пополнить запасы этой вакцины. Сейчас в королевстве имеется пять тысяч доз, теперь на Даунинг-стрит заказали еще 20 тысяч. Однако в ВОЗ еще не решили, стоит ли рекомендовать ее повсеместное использование.

Многие эксперты уверены, что именно ВОЗ проворонила нынешнюю вспышку. Вот что рассказал NEWS.ru бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Необходимо как можно скорее начинать работу по защите от вируса обезьяньей оспы. Между тем ВОЗ до сих пор чешется и только собирает заседание, хотя ранее ей было поручено на Генассамблее ООН отслеживать ситуацию с распространением оспы в мире. Ведь мы опасались еще в 1980-х годах, что оспа вернется, несмотря на заявления, что человечество ее победило. Поэтому у нас и в США были сохранены коллекции вирусов, которые позволяют в случае необходимости быстро создавать вакцины. Да, обезьянья оспа пока что не столь опасна, как натуральная оспа. Но она начала распространяться среди людей, то есть вирус массово перешел барьер между приматом и человеком. И теперь он может стать куда более заразным. Это как было с коронавирусом: вначале он не отличался контагиозностью, а затем, мутировав, распространился очень широко. При этом остается неясным, с чем именно мы имеем дело, с какой именно разновидностью вируса. Необходимо его секвенировать. И нужно с высочайшей осторожностью подойти к этому внутри страны: контролировать прибывающих из тех стран, где уже обнаружена обезьянья оспа, а также обязать врачей по всей России обращать внимание на соответствующие симптомы и признаки. А то у нас большинство врачей уже забыли, что это такое — оспа, ну, кроме ветрянки. Геннадий Онищенко врач-эпидемиолог, депутат Госдумы, зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач РФ

С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию РФ Роспотребнадзор уже усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе.

На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий, — говорится в заявлении ведомства.

Впрочем, вирусолог профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн не разделяет тревогу Онищенко. Так, Альтштейн сообщил NEWS.ru, что поводов для беспокойства нет. Хотя оспа обезьян похожа на натуральную и может протекать в тяжёлой форме вплоть до летального исхода, при передаче от человека к человеку ее активность снижается. Так что эпидемия России, как и Европе, по мнению эксперта, не грозит.

ВОЗ: геи в группе риска

Правда, по словам главы Минздрава Британии Саджида Джавида, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Зато издание выяснило, что эксперты ВОЗ собираются прояснить один загадочный деликатный факт: отчего-то значительную долю заболевших составляют «мужчины-геи или бисексуалы». По крайней мере, именно так обстоят дела в Британии, Испании и Португалии. Остальные государства «тщательно скрывают сексуальную ориентацию своих пациентов».

Доктор Сьюзан Хопкинс, главный консультант Агентства по охране здоровья Великобритании, которое первым сообщило о завозе оспы обезьян в Европу, официально выступила с предупреждением.

Мы особенно настоятельно призываем мужчин, которые являются геями и бисексуалами, обращать внимание на любые необычные высыпания или поражения на теле и немедленно обращаться в службу сексуального здоровья, если у них возникают опасения, — заявила доктор Хопкинс.

Как разузнал таблоид Daily Mail, чиновники от британского Минздрава «нагрянули с проверкой в гей-клубы и сауны, которые до этого посещали инфицированные пациенты».

Примерно такую же картину описывает представитель португальского Минздрава Маргарида Таварес. По ее данным, большинство случаев заболевания в Португалии были выявлены в кабинетах венерологов, куда обратились «мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, имевшие контакт с другими мужчинами». При этом никто из них в последнее время не был в Африке, и это наводит на подозрения, что «заболевание может распространяться внутри сексуального сообщества».

Представители ЛГБТ восприняли такие заявления в штыки. Очевидно же, что болезнь не выбирает жертв по их сексуальной ориентации.

Попытка навязать причинно-следственную связь между вирусом и сообществом ЛГБТ опасно, безответственно и аморально. Она не имеет научного обоснования и способствует стигматизации меньшинств. Кроме того, у гетеросексуальных лиц создается ложное чувство невосприимчивости к вирусу, — написал в соцсетях активист Ренато Дуарте.

Американский эпидемиолог-инфекционист Мария Ван Керхове, работающая в Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, подтвердила, что странная закономерность и впрямь существует, однако «не стоит придавать ей чрезмерного значения».

Главное, чтобы врачи общей практики, дерматологи и другие специалисты понимали, с чем имеют дело, и сумели бы распознать болезнь, — отметила чиновница ООН.

Откуда оспа обезьян попала в Европу, не до конца ясно. К примеру, в Британии сумели вычислить «нулевого пациента» — он прилетел из Нигерии, где и заразился. Но вот загадка: большинство случаев не связаны между собой, признают в британском Минздраве. В Швеции, где пока выявлен один-единственный больной, не могут понять, откуда он подхватил вирус.

Случай нельзя назвать серьезным, пациенту из Стокгольма оказывается вся необходимая помощь. Но мы до сих пор не знаем, где произошло заражение. Расследование продолжается, — сообщила инфекционист Клара Сонден, возглавляющая шведский оперштаб по выявлению оспы обезьян.

Обезьяний террор

Еще в 1998 году старейший медицинский журнал The New England Journal of Medicine (США) задавался вопросом: может ли натуральная оспа или оспа обезьян использоваться террористами как биологическое оружие? Авторы статьи врачи Джоэль Бреман и Дональд Хендерсон (эпидемиолог, занимавшийся искоренению оспы во всем мире и запуском международных программ вакцинации детей) пришли к однозначному выводу: такая угроза вполне реальна.

До недавнего времени оспа считалась маловероятным источником биотерроризма из-за высокого уровня иммунитета населения к этой болезни. Вакцинация тех, кто контактировал с пациентами, позволяла оперативно блокировать вспышки. Но обстоятельства изменились. Вакцинация против оспы была полностью прекращена в 1980 году после подтверждения ликвидации этого заболевания. Практически все дети и многие взрослые сейчас полностью восприимчивы к оспе. В ВОЗ хранится около 500 тыс. доз вакцины против оспы, а в других местах — от 60 миллионов до 70 миллионов доз, но не все они содержатся должным образом или проходят регулярные проверки на предмет эффективности. Запасов в США может хватить для вакцинации от пяти до 10 миллионов человек. Предприятия по производству вакцины против оспы были переоборудованы для других целей или уничтожены, — писал The New England Journal of Medicine четверть века назад.

Но как террористы могут подобраться к вирусу? Издание напоминает, что в 1980 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем учреждениям, имеющим запасы вируса натуральной оспы, уничтожить их или передать в центры ВОЗ, оснащенные надлежащей системой безопасности. Из 76 лабораторий, которые тогда работали с оспой, 74 уничтожили свои биоматериалы. С тех пор во всем мире оспа хранится только в двух учреждениях — в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в Атланте (США) и в Государственном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (РФ). Оба сотрудничают с ВОЗ и защищены четвертым уровнем безопасности, признает журнал. Кстати, 19 мая «Вектор» сообщил, что в рамках помощи ВОЗ его ученые создали и успешно испытали уникальную тест-систему для экспресс-диагностики оспы обезьян.

Однако есть предположения, что существуют дополнительные изоляты вируса натуральной оспы. Либо они давно хранятся в незарегистрированных запасах, либо имели место утечки из ВОЗ в результате нарушения безопасности. Также выдвигалась гипотеза, что вирус оспы был рекомбинирован с другими опасными патогенами в качестве биологического оружия, но об этом точно ничего не известно, — сообщали Бремен и Хендерсон. — Если бы вирус оспы был выпущен в результате террористического акта, результаты могли бы стать катастрофическими — значительная часть населения не имеет к ней иммунитета. Существует мало доступных вакцин и нет эффективного лечения. Ожидаемый уровень летальности будет выше 25%.

По убеждению авторов, нужны международные соглашения, разрешающие проводить инспекции всех подозрительных объектов в любой точке мира, а в идеале — уничтожить вообще все коллекции штаммов оспы на планете, чтобы ими не могли воспользоваться террористы. Также человечеству нужно бросить все силы на масштабное производство дополнительной вакцины против оспы с использованием штаммов, одобренных ВОЗ. При этом вирус оспы обезьян все-таки не так страшен в качестве потенциального биооружия.

Последствия воздействия аэрозолей оспы обезьян, выделяемого среди людей, трудно предсказать, но летальность, вероятно, будет ниже 15%. Кроме того, вирусом оспы обезьян трудно заразить людей естественным путем, он обладает ограниченной способностью к распространению. Полномасштабная эпидемия невозможна, — заключает NEMJ.

Что известно о заболевании

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание. Другими словами, оно передается человеку от животных (в основном от грызунов и приматов). А вот заражение между людьми происходит гораздо реже, признает ВОЗ. Обычно это случается при контакте с вирусом от животного, человека или материалов, зараженных вирусом. Он проникает в организм через повреждения на коже (даже если они не видны), дыхательные пути или слизистую. Передача от животного к человеку может происходить при укусе, царапине и даже при приготовлении дикого мяса. Считается, что от человека к человеку вирус передается главным образом воздушно-капельным путем, через прямой контакт с биологическими жидкостями, одеждой или постельным бельем.

Симптомы у человека схожи с теми, которые в прошлом наблюдались у болевших натуральной оспой, однако они мягче.

Инкубационный период обычно составляет 7–14 дней.

Болезнь начинается с лихорадки, головной и мышечной боли, истощения.

Увеличиваются лимфоузлы (чего не бывает при обычной оспе).

Примерно через три дня у больного появляется сыпь — вначале, как правило, на лице, а потом распространяется по всему телу.

Рубцы от струпьев, увы, остаются.

Болезнь длится от двух недель до месяца.

Она протекает легче у более возрастных пациентов, успевших привиться от натуральной оспы до 1980 года. Уровень смертности среди непривитых составляет до 11% (среди детей в возрасте до пяти лет — 15%).

Впервые оспу обезьян выделили в Африке в 1958 году в колониях обезьян, содержавшихся в научных целях. Как раз тогда ученые активно создавали разработки для ликвидации натуральной оспы. В человеческой популяции вирус был впервые обнаружен в 1970 году — у девятилетнего мальчика в Заире (сейчас ДРК), и с тех пор оспа обезьян регистрировалась в нескольких странах Центральной и Западной Африки: ДРК (на нее приходится большинство случаев), Камеруне, ЦАР, Кот-д'Ивуаре, Габоне, Либерии, Нигерии, Республике Конго и Сьерра-Леоне. Ее вспышки до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки с тропическими влажными лесами.