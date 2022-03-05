Более 200 тысяч человек вывезут из Мариуполя

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук рассказала, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам будет вывезено более 200 тысяч человек, а из Волновахи — свыше 15 тысяч. Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мск), сообщила она в эфире телеканала «Украина 24».

Верещук отметила, что на данный момент маршруты будут проходить по следующим направлениям: Мариуполь — Никольское — Розовка — Бельмак — Пологи — Орехов — Запорожье.

Мы планируем вывезти более 200 тысяч человек. Следующий маршрут: Волноваха — Валерьяновка — Новоандреевка — Кирилловка — Угледар — Покровск — Запорожье. Тут мы планируем эвакуировать более 15 тысяч человек, — заявила Верещук.

Об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гумкоридор для мирных жителей через Запорожье является небезопасным. Он предостерёг от возможных провокаций со стороны украинских военных на маршруте. По словам Пушилина, нести ответственность за безопасность этого пути властям ДНР будет проблематично.