Бойцы ММА поддержали убийцу учителя во Франции

https://static.news.ru/photo/56519dc0-11ec-11eb-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Страшное убийство учителя истории во Франции вызвало широкий резонанс, люди во всём мире выражают сочувствие жертве преступления, совершённого на почве религиозной ненависти. Однако находятся и те, кто поддерживает убийцу. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Об этом в своём Instagram сообщил журналист Александр Лютиков.

Трагедия произошла 6 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для столь жуткой расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зелим Имадаев в социальных сетях назвал Анзорова «героем». Дураев же заявил, что «свобода слова во Франции потеряла своё значение», сопроводив эту запись улыбающимся смайликом. Спортсмены быстро удалили эти публикации, однако скриншоты успели просочиться в Интернет.

Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября должна состояться национальная церемония прощания с Самюэлем Пати.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Франции продолжаются полицейские операции в отношении десятков человек, поддержавших убийцу и способствовавших распространению религиозной ненависти в социальных сетях. Всего, по словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, открыто 84 дела.