Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ под Артемовском «Военкоры РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском

Фото: Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском (украинское название — Бахмут). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», они сумели захватить северную часть Берховки.

Это дало им возможность проникнуть в тыл украинской армии и перекрыть ей путь отхода из Берховки и Дубово-Васильевки в Артемовск.

Кроме того, российские бойцы продвигаются вдоль полосы у села Ягодное, чтобы нанести удар с фланга. Они также заняли выгодные высоты после освобождения Парасковиевки, с которых могут атаковать позиции ВСУ в низине.

Ранее сообщалось, что российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая.