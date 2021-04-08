Блинкен объяснил слова Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/02c9b34a-98ce-11eb-8794-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден, называя российского лидера Владимира Путина «убийцей», действовал прагматично.

По его словам, нынешний хозяин Белого дома придерживается политики, которая исходит из «критерия целесообразности», сообщает Washington Post.

Он чётко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес, — пояснил Блинкен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти не хотят, чтобы слова Байдена перечеркнули возможность встречи лидеров двух стран, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он назвал слова американского главы беспрецедентным случаем и выразил надежду, что в Вашингтоне «тоже понимают ситуацию, которая сложилась».